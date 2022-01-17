В городе Марганец злоумышленники проникли в дом, где жил дедушка. Нападавшие жестоко избили пенсионера и украли 3 тыс. грн, мобильные телефоны и банковские карты.

По данным Национальной полиции в Днепропетровской области, группа в составе 45-летней женщины и двух мужчин 38 и 31 лет проникли на территорию дома. Один из них залез в жилье через открытое окно и впустил сообщников.

Правонарушители начали избивать дедушку в разные части тела. Когда 81-летний пенсионер потерял сознание, они украли ценные вещи и убежали.

Травмированный мужчина не смог сразу обратиться за медицинской помощью, потому что его телефон забрали нападающие. Мужчину доставили в больницу только на следующий день, а вскоре он умер вследствие тяжелых травм головы.

Сын пенсионера сообщил в полицию на следующий день после госпитализации. Полицейские собрали вещественные доказательства, допросили свидетелей и выяснили, кто причастен к преступлению.

Двое нападавших оказались ранее судимыми за совершение имущественных преступлений. По месту жительства злоумышленников провели обыски, где обнаружили новые доказательства.

В доме 38-летнего мужчины нашли огнестрельное оружие. Ему сообщили о подозрении за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Троих фигурантов дела подозревают по части 3 статьи 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам избрали меры пресечения — они будут содержаться под стражей.

Правоохранители намерены вручить 38-летнему мужчине подозрение по части 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины. За совершенное нападавшие могут попасть в тюрьму на несколько лет.