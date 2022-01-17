Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Викрали, тримали у підвалі та закопали: на Запоріжжі двоє чоловіків вбили дитину

Юля Захарченко редакторка стрічки
поліція Україна

У Запорізькій області двоє раніше засуджених чоловіків вбили 11-річного хлопчика. Вони викрали підлітка, тримали у підвалі, вбили та закопали у погребі.

За даними Національної поліції, учень школи-інтернату перебував у розшуку як безвісно зниклий з серпня 2021 року. Хлопчика знайшли мертвим у погребі на території приватного будинку.

Тіло дитини направили до моргу для з’ясування причини смерті. Поліцейські з’ясували, що двоє раніше судимих чоловіків позбавили підлітка життя.

Один з них перебував у в’язниці дев’ять років за скоєння тяжких злочинів. Чоловіки викрали хлопчика наприкінці серпня 2021 року, утримували у підвалі впродовж двох тижнів, а потім вбили.

Правоохоронці затримали двох зловмисників в одній з квартир міста Запоріжжя. Під час досудового розслідування чоловіки ховалися в оселі.

Читайте
Побили та пограбували: на Дніпропетровщині жорстоко вбили пенсіонера

Обом фігурантам справи повідомили про підозру, незабаром їм мають обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокуратура відкрила провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) та статтею 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos, Нацполіція

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка