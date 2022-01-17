У Запорізькій області двоє раніше засуджених чоловіків вбили 11-річного хлопчика. Вони викрали підлітка, тримали у підвалі, вбили та закопали у погребі.

За даними Національної поліції, учень школи-інтернату перебував у розшуку як безвісно зниклий з серпня 2021 року. Хлопчика знайшли мертвим у погребі на території приватного будинку.

Тіло дитини направили до моргу для з’ясування причини смерті. Поліцейські з’ясували, що двоє раніше судимих чоловіків позбавили підлітка життя.

Один з них перебував у в’язниці дев’ять років за скоєння тяжких злочинів. Чоловіки викрали хлопчика наприкінці серпня 2021 року, утримували у підвалі впродовж двох тижнів, а потім вбили.

Правоохоронці затримали двох зловмисників в одній з квартир міста Запоріжжя. Під час досудового розслідування чоловіки ховалися в оселі.

Обом фігурантам справи повідомили про підозру, незабаром їм мають обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокуратура відкрила провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) та статтею 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.