В Кировоградской области задержан мужчина, который вопреки закону ловил рыбу в одном из местных водоемов. Ему грозит штраф или даже условный срок.

Инцидент произошел недалеко от села Ровно Новоукраинского района. После того как нарушителя обнаружили полицейский и представитель Госэкоинспекции, на место прибыла следственно-оперативная группа.

На незаконную рыбалку мужчина приехал на автомобиле. При осмотре в багажнике были найдены сетки и более 200 кг выловленной рыбы.

Более 200 кг рыбы в багажнике: на Кировоградщине задержали рыбака-браконьера / 4 фотографии

По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 300 тыс. гривен.

Уголовное производство открыто по 1 ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничение свободы до трех лет.

Зимняя рыбалка в Украине

В большинстве украинских водоемов с 1 ноября 2021 года начался осенне-зимний запрет на отлов водных биоресурсов в зимовальных ямах.

По данным Госрыбагентства, в подавляющем количестве областей она продлится до начала весенне-летнего нерестового запрета, в некоторых – до окончания зимнего периода.

Если же речь идет о зимней рыбалке вне зимовальных ям — необходимо соблюдать ряд правил, определенных законом. В частности, речь идет об использовании специальных удочек, крючков и прочего.