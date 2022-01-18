Более 200 кг рыбы в багажнике: на Кировоградщине задержали рыбака-браконьера

В Кировоградской области задержан мужчина, который вопреки закону ловил рыбу в одном из местных водоемов. Ему грозит штраф или даже условный срок.
Инцидент произошел недалеко от села Ровно Новоукраинского района. После того как нарушителя обнаружили полицейский и представитель Госэкоинспекции, на место прибыла следственно-оперативная группа.
На незаконную рыбалку мужчина приехал на автомобиле. При осмотре в багажнике были найдены сетки и более 200 кг выловленной рыбы.
По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 300 тыс. гривен.
Уголовное производство открыто по 1 ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничение свободы до трех лет.
Зимняя рыбалка в Украине
В большинстве украинских водоемов с 1 ноября 2021 года начался осенне-зимний запрет на отлов водных биоресурсов в зимовальных ямах.
По данным Госрыбагентства, в подавляющем количестве областей она продлится до начала весенне-летнего нерестового запрета, в некоторых – до окончания зимнего периода.
Если же речь идет о зимней рыбалке вне зимовальных ям — необходимо соблюдать ряд правил, определенных законом. В частности, речь идет об использовании специальных удочек, крючков и прочего.