У Кіровоградській області затримали чоловіка, який всупереч закону ловив рибу в одній із місцевих водойм. Йому загрожує штраф або навіть умовний термін.

Інцидент стався неподалік села Рівне Новоукраїнського району. Після того, як порушника виявили поліцейський та представник Держекоінспекції, на місце прибула слідчо-оперативна група.

На незаконну риболовлю чоловік приїхав на автомобілі. Під час огляду в багажнику було знайдено сітки та більше 200 кг виловленої риби.

Понад 200 кг риби у багажнику: на Кіровоградщині затримали рибалку-браконьєра / 4 фотографии

За попередніми підрахунками, сума збитків, завданих державі, складає понад 300 тис. гривень.

Кримінальне провадження відкрито за 1 ст. 249 (Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) КК України. і

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або обмеження волі до трьох років.

Зимова риболовля в Україні

У більшості українських водойм з 1 листопада 2021 року розпочалася осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах.

За даними Держрибагентства, у переважній кількості областей вона триватиме до початку весняно-літньої нерестової заборони, в деяких – до закінчення зимового періоду.

Якщо ж йдеться про зимову риболовлю поза зимувальними ямами – необхідно дотримуватися низки правил, визначених законом. Зокрема, йдеться про використання спеціальних вудок, гачків тощо.