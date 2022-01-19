Убил, потому что хотел вылечить: на Сумщине 46-летний мужчина избил друга с инвалидностью

В Сумской области задержан 46-летний мужчина, до смерти избившего товарища, который разрешил ему пожить у себя. Причиной конфликта между друзьями стало то, что хозяин дома не хотел лечиться.

Инцидент произошел в селе Смелом, что в Роменском районе. В полицию обратилась соседка мужчин, которая увидела, что с улицы к их дому тянется кровавая дорожка.

Когда правоохранители приехали по вызову, 54-летний мужчина уже был мертвым. Его убийца Владимир никуда не убегал и оставался в доме с руками по локоть в крови.

– Ударил дважды или трижды по руке. Кулаком ударил трижды в живот. Раз, два и три. А потом еще ударил его в район грудной клетки. Ударил трижды, а потом еще по голове стукнул, – спокойно признавался в содеянном мужчина.

Мотив убийства – лечение?

Соседи подтвердили, что у погибшего мужчины была инвалидность, поскольку еще в армии то ли обморозил, то ли обжег руки. Также у хозяина дома были проблемы с ногой.

Во время допроса 46-летний Владимир заверил полицейских, что избил товарища кулаками и палкой, чтобы заставить лечиться.

– Ссора возникла у нас, спор. По поводу того, чтобы он уходил в больницу. Уже и соседи говорят – иди, потому что тебе ногу отрежут, или умрешь. Он начал огрызаться, даже схватился за молоток. Я молоток отбросил, он палку у плиты схватил и меня по руке попал. И у нас началась драка, – заявил подозреваемый.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Горе-товарищ уже получил уведомление о подозрении. За содеянное ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы.