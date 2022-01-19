Убив, бо хотів вилікувати: на Сумщині 46-річний чоловік побив товариша з інвалідністю

У Сумській області затримали 46-річного чоловіка, який до смерті забив товариша, який дозволив йому пожити у себе. Причиною конфлікту між друзями стало те, що господар будинку не хотів йти лікуватися.

Інцидент стався у селі Смілому, що в Роменському районі. До поліції звернулася сусідка чоловіків, яка побачила, що з вулиці до їхнього будинку тягнеться кривава доріжка.

Коли правоохоронці приїхали на виклик, 54-річний чоловік уже був мертвим. Його убивця Володимир нікуди не тікав і залишався в хаті з руками по лікоть у крові.

– Вдарив двічі чи тричі по руці. Кулаком вдарив тричі у живіт. Раз, два і три. А тоді ще вдарив його в район грудної клітки. Вдарив тричі, а тоді ще по голові стукнув, – спокійно зізнавався у скоєному чоловік.

Мотив убивства – лікування?

Сусіди підтвердили, що загиблий чоловік мав інвалідність, оскільки ще в армії чи то обморозив, чи то обпалив руки. Також господар будинку мав проблеми із ногою.

Під час допиту 46-річний Володимир запевнив поліцейських, що побив товариша кулаками і палицею, аби змусити лікуватися.

– Сварка виникла у нас, суперечка. З поводу того, щоб він йшов у лікарню. Уже й сусіди кажуть – іди, бо тобі ж ногу одріжуть, або вмреш. Він начав огризаться, навіть схопився за молоток. Я молоток одкинув, він палку біля плити схватив і мене по руці попав. І в нас почалася бійка, – заявив підозрюваний.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Горе-товариш уже отримав повідомлення про підозру. За скоєне йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.