В Одесской области задержан 23-летний парень, который жестоко избил пенсионерку и украл у нее телевизор. Ранее 68-летняя женщина сдавала ему жилье в аренду.

Инцидент произошел в одном из сел недалеко от города Черноморск. Парень без всякого приглашения приехал домой к пенсионерке и потребовал деньги, которые она якобы у него украла.

Когда женщина начала выгонять агрессивного гостя, тот сначала толкнул ее на землю, после чего стал наносить удары ногой в лицо. Когда после этого пенсионерка продолжала сопротивляться, парень добивал ее деревянным стулом.

Все, что смог вынести из дома 23-летний нападающий – это телевизор, который он сразу отвез в ломбард. За него юноше заплатили 1400 грн.

Ногой в лицо, чтобы украсть телевизор: на Одесчине парень избил бабушку, она в коме / 2 фотографии

Допрос обидчика бабушки

Уже через считанные часы правоохранители установили личность нападающего. 23-летнего парня задержали недалеко от ломбарда и сообщили о подозрении.

Во время допроса он рассказал, как все произошло, и причастности к содеянному отрицать не стал.

Зашел в дом. Пожилая бабушка, я снимал у нее квартиру. Я задал ей вопрос: Где деньги? Она у меня украла их в курточке и в тумбочке. Мы зашли в комнату, я ее толкнул на кровать, схватил телевизор. Она упала на пол, ударилась головой об стол. С ноги ударил ее в область лица. Телевизор я поставил в коробку и хотел вынести, она схватила меня за ноги и не отпускала. Я развернулся и ударил ее еще несколько раз табуреткой, ну и поехал в город Черноморск. Зашел в ломбард, телевизор сдал, получил 1400 гривен.

Уголовное производство открыто по ч.4 ст.187 (Разбой, связанный с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины.

За совершенное парню грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Женщина находится в коме

Окровавленную 68-летнюю бабушку без сознания обнаружила соседка, помогавшая ей по хозяйству. Женщина сразу вызвала полицию и скорую помощь.

Пенсионерку госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Сейчас она находится в коме.