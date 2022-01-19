Ногой в лицо, чтобы украсть телевизор: на Одесчине парень избил бабушку, она в коме

В Одесской области задержан 23-летний парень, который жестоко избил пенсионерку и украл у нее телевизор. Ранее 68-летняя женщина сдавала ему жилье в аренду.
Инцидент произошел в одном из сел недалеко от города Черноморск. Парень без всякого приглашения приехал домой к пенсионерке и потребовал деньги, которые она якобы у него украла.
Когда женщина начала выгонять агрессивного гостя, тот сначала толкнул ее на землю, после чего стал наносить удары ногой в лицо. Когда после этого пенсионерка продолжала сопротивляться, парень добивал ее деревянным стулом.
Все, что смог вынести из дома 23-летний нападающий – это телевизор, который он сразу отвез в ломбард. За него юноше заплатили 1400 грн.
Допрос обидчика бабушки
Уже через считанные часы правоохранители установили личность нападающего. 23-летнего парня задержали недалеко от ломбарда и сообщили о подозрении.
Во время допроса он рассказал, как все произошло, и причастности к содеянному отрицать не стал.
Зашел в дом. Пожилая бабушка, я снимал у нее квартиру. Я задал ей вопрос: Где деньги? Она у меня украла их в курточке и в тумбочке. Мы зашли в комнату, я ее толкнул на кровать, схватил телевизор. Она упала на пол, ударилась головой об стол. С ноги ударил ее в область лица. Телевизор я поставил в коробку и хотел вынести, она схватила меня за ноги и не отпускала. Я развернулся и ударил ее еще несколько раз табуреткой, ну и поехал в город Черноморск. Зашел в ломбард, телевизор сдал, получил 1400 гривен.
Уголовное производство открыто по ч.4 ст.187 (Разбой, связанный с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины.
За совершенное парню грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Женщина находится в коме
Окровавленную 68-летнюю бабушку без сознания обнаружила соседка, помогавшая ей по хозяйству. Женщина сразу вызвала полицию и скорую помощь.
Пенсионерку госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Сейчас она находится в коме.