В Одеській області затримали 23-річного хлопця, який жорстоко побив пенсіонерку і вкрав у неї телевізор. Раніше 68-річна жінка здавала йому житло в оренду.

Інцидент стався в одному із сіл поблизу міста Чорноморськ. Хлопець без жодного запрошення приїхав додому до пенсіонерки і почав вимагати гроші, які вона нібито у нього вкрала.

Коли жінка почала виганяти агресивного гостя, той спочатку штовхнув її на землю, після чого почав наносити удари ногою в обличчя. Коли після цього пенсіонерка продовжувала пручатися, хлопець добивав її дерев’яним стільцем.

Все, що зміг винести з будинку 23-річний нападник – це телевізор, який він одразу відвіз у ломбард. За нього хлопцеві заплатили 1400 грн.

Ногою в обличчя, щоб вкрасти телевізор: на Одещині хлопець побив бабусю, вона у комі / 2 фотографии

Допит кривдника бабусі

Вже за лічені години правоохоронці встановили особу нападника. 23-річного хлопця затримали неподалік ломбарду і повідомили про підозру.

Під час допиту він розповів, як усе відбулося, і причетності до скоєного заперечувати не став.

Зайшов у хату. Літня бабуся, я винаймав у неї квартиру. Я запитав її: Де гроші? Вона в мене вкрала їх із курточки і тумбочки. Ми зайшли до кімнати, я її штовхнув на ліжко, схопив телевізор. Вона впала на підлогу, вдарилася головою об стіл. З ноги вдарив її в обличчя. Телик я поставив у коробку і хотів винести, вона схопила мене за ноги і не відпускала. Я розвернувся і вдарив її ще кілька разів табуреткою, та й поїхав у місто Чорноморськ. Зайшов до ломбарду, телевізор здав, отримав 1400 гривень.

Кримінальне провадження відкрито за ч.4 ст.187 (Розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України.

За скоєне хлопцеві загрожує від восьми до п’ятнадцяти років в’язниці із конфіскацією майна.

Жінка перебуває у комі

Закривавлену 68-річну бабусю без свідомості знайшла сусідка, яка допомагала їй по господарству. Жінка одразу викликала поліцію та швидку допомогу.

Пенсіонерку госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою та переломом основи черепа, вона перебуває у комі.