Стан трирічних двійнят, які вижили в смертельній ДТП 12 січня на окружній дорозі Харкова, покращується.

Про це 18 січня повідомила заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

Дівчинку перевели до дитячого травматологічного відділення міської клінічної лікарні №17, а її братика, який все ще перебуває в реанімаційному відділенні дитячої нейрохірургії, уже відключили від апарату ШВЛ.

– Дівчинка добре перенесла переїзд. Їй зробили всі необхідні процедури. Обидві її ніжки – на витяжінні, – говорить Світлана Горбунова-Рубан.

Поряд із нею, додає заступниця Харківського міського голови, увесь час перебуває бабуся.

Хлопчик, попри те, що все ще перебуває у важкому стані, уже їсть.

– Маємо надію, що все буде гаразд, і нам вдасться якомога швидше відновити стан здоров’я діточок. Будемо робити для цього все можливе, – запевнила Світлана Горбунова-Рубан.

Смертельна ДТП сталася на автодорозі Київ – Харків – Довжанський поблизу села Черкаська Лозова 12 січня.

34-річний водій автомобіля KIA, рухаючись в напрямку Білгородського шосе, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із таксі Toyota.

У салоні останнього транспортного засобу разом із 31-річним водієм перебувала його дружина та двоє трирічних дітей.

Чоловік із дружиною загинули, а їхніх дітей у важкому стані госпіталізували до міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова.

У хлопчика діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, перелом стегна. Крім того, йому довелося видалити селезінку.

Дівчинка в аварії дістала переломи обох стегон.

Нині родичі оформляють опіку над дітьми, а міська влада зобов’язалась надати родині матеріальну допомогу.

Не вижив в аварії і водій KIA.

Як повідомив згодом народний депутат Олександр Бакумов, лише за осінь 2021 року на керманича тричі складали адмінпротоколи за фактом водіння у стані алкогольного сп’яніння.

Жоден із цих протоколів не був розглянутий по суті через нестачу суддів.

Джерело: Харківська міськрада