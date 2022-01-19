В Житомире задержан 41-летний мужчина, который планировал умышленное убийство беременной женщины, которая раньше была его сожительницей. Он систематически избивал и угрожал женщине расправой, если та не согласится на аборт.

По данным следствия, сожитель приобрел сильнодействующий медпрепарат, с помощью которого планировал лишить жизни и женщины, и ее нерожденного ребенка.

Препарат обошелся мужчине в 2,5 тыс. гривен. Правоохранители задержали его сразу после передачи этих средств “продавцу-фармацевту”.

Выяснилось, что сначала мужчина активно настаивал на том, чтобы его сожительница сделала аборт.

После отказа он начал домашнее насилие, за что недавно суд запретил обидчику приближаться к женщине на определенное расстояние.

Требовал сделать аборт: в Житомире мужчина спланировал убийство беременной сожительницы / 3 фотографии

— Кроме этого, судами рассматриваются два дела — относительно совершения им умышленного тяжкого телесного повреждения и грабежа, — отметили в полиции.

Теперь уголовное производство возбуждено по ч. 3 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и применении меры пресечения в виде содержания в следственном изоляторе.

Источник: Житомирская областная прокуратура