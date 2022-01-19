У Житомирі затримали 41-річного чоловіка, який планував умисне вбивство вагітної жінки, яка раніше була його співмешканкою. Він систематично бив та погрожував жінці розправою, якщо та не погодиться на аборт.

За даними слідства, співмешканець придбав сильнодіючий медпрепарат, за допомогою якого планував позбавити життя і жінку, і її ненароджену дитину.

Препарат обійшовся чоловіку у 2,5 тис. гривень. Правоохоронці затримали його відразу після передачі цих коштів “продавцю-фармацевту”.

З’ясувалося, що спочатку чоловік активно наполягав на тому, щоб його співмешканка зробила аборт.

Після відмови він почав вчиняти домашнє насильство, за що нещодавно суд заборонив кривднику наближатися до жінки на певну відстань.

Вимагав зробити аборт: у Житомирі чоловік спланував вбивство вагітної співмешканки / 3 фотографии

– Крім цього, судами розглядаються дві справи – стосовно скоєння ним умисного тяжкого тілесного ушкодження та грабежу, – зазначили у поліції.

Тепер кримінальне провадження відкрито за за ч. 3 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та застосування запобіжного заходу у виді тримання у слідчому ізоляторі.

Джерело: Житомирська обласна прокуратура