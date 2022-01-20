Угрожает пожизненное: на Хмельнитчине отец во время застолья зарезал родного сына

Под Каменцем-Подольским 67-летний мужчина подрезал двух своих родных сыновей. Один из них погиб прямо у него под ногами.

Инцидент произошел в селе Должок. В тот день к Виктору пришли его сыновья, 44-летний Сергей и 41-летний Дмитрий.

Отец накрыл стол, а гости принесли бутылку водки. После выпитого между ними возникла ссора, и отец в тот же миг схватился за нож.

В полицию обратилась соседка мужчины, к которой во двор прибежал окровавленный Сергей: мужчина молил о помощи.

– Весь в крови, из уха текло и руки все были в ней, он вытирался. Говорил, у него там еще брат. Но он так говорил, будто сознание терял. Говорил, что брата отец уже убил, надо спасать, — вспоминает соседка Людмила.

До приезда правоохранителей никто из соседей не решился зайти во двор к невменяемому пенсионеру. Кроме того, что мужчина был вооружен, все в селе знали о криминальном прошлом хозяина дома.

Врачи спасли одного из братьев

41-летнего Дмитрия медики нашли прямо посреди двора, младший брат уже не дышал. Старшего брата Сергея немедленно госпитализировали: то, что удалось спасти, врачи называют чудом.

— Два ножевых ранения в левое плечо, ножевое проникающее ранение очень нетипичное, потому что если бы было спереди, там ранение сердца, мы бы его не довезли. Нож достал до легкого, – рассказали в больнице.

Горе-отец не стал сбегать из дома или отрицать свою причастность к убийству родного сына. Он ждал приезда полиции вместе с соседями, правда, через забор своего дома.

Аресту 68-летний Виктор также не противился: ему уже избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО. За совершенное мужчине может грозить пожизненное заключение.