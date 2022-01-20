Загрожує довічне: на Хмельниччині батько під час застілля зарізав рідного сина

Під Кам’янцем-Подільським 67-річний чоловік підрізав двох своїх рідних синів, один із них загинув прямо у нього під ногами.

Інцидент стався у селі Довжок. Того дня до Віктора завітали його сини, 44-річний Сергій та 41-річний Дмитро.

Батько накрив стола, а гості принесли пляшку горілки. Після випитого між ними виникла сварка, і батько тієї ж миті схопився за ножа.

До поліції звернулася сусідка чоловіка, до якої на подвір’я прибіг закривавлений Сергій: чоловік благав про допомогу.

– Весь у крові, з вуха текло і руки всі були у ній, він витирався. Казав, там у нього ще брат. Але він так говорив, ніби вже свідомість втрачав. Казав, що брата батько напевно вже вбив, треба рятувати, – пригадує сусідка Людмила.

До приїзду правоохоронців ніхто із сусідів не наважився зайти на подвір’я до оскаженілого пенсіонера. Окрім того, що чоловік був озброєний, всі у селі знали про кримінальне минуле господаря.

Лікарі врятували одного з братів

41-річного Дмитра медики знайшли просто серед подвір’я, молодший брат уже не дихав. Старшого брата Сергія негайно госпіталізували: те, що його вдалося врятувати, лікарі називають дивом.

– Два ножевих поранення у ліве плече, ножове проникаюче поранення дуже нетипове, тому що якщо було б спереду, там поранення серця, ми б його не довезли. Ніж достав до легені, – розповіли у лікарні.

Горе-батько не став тікати з будинку чи заперечувати свою причетність до вбивства рідного сина. Він чекав на приїзд поліції разом із сусідами, щоправда, через паркан свого дому.

Арешту 68-річний Віктор також не противився: йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО. За скоєне чоловіку може загрожувати довічне ув’язнення.