Состояние трехлетних двойняшек, выживших в смертельном ДТП 12 января, контролируют врачи городских больниц и приглашенные специалисты из областных медучреждений.

По состоянию на 20 января у девочки снизилась температура. Она разговаривает, рисует, просит игрушки. Состояние мальчика хуже, но он тоже начал разговаривать.

– Сегодня врачи попросили принести внуку суп, чтобы он сам мог поесть, – рассказывает бабушка детей Ирина Гордиевская.

По словам главного врача городской клинической многопрофильной больницы №17 Дмитрия Черепова, девочка, у которой травма скелета и перелом обоих бедер, сейчас находится на постельном скелетном вытяжении, не садится, ее состояние – стабильное.

Курс лечения с реабилитацией, согласно плану, должен длиться полтора-два месяца.

– С подобными травмами дети восстанавливаются. Напоминание о том, что произошло в ее жизни, будет, но мы приложим все усилия, будем мониторить ситуацию во время взросления ребенка и консультировать. Сейчас девочка общается, у нее есть любимые мультфильмы, игрушки, с ней постоянно находятся родственники, – говорит Дмитрий Черепов.

Мальчику продолжают оказывать помощь в реанимационном отделении городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова.

Местные власти обещают сделать все необходимое для выздоровления трехлетних двойняшек.

– Дети обеспечены медикаментами и обслуживанием, продолжаются консилиумы врачей. В будущем детей ждет длительный процесс реабилитации, и для их выздоровления сделают все необходимое, – заверил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Сейчас с детьми и родственниками общаются психологи. Также семьи оказывают юридическую поддержку.

Опекунство над детьми планирует оформить 32-летняя тетя двойняшек, которая работает воспитателем в детском саду.

Трехлетние мальчик и девочка попали в ДТП вместе с родителями на автодороге Киев – Харьков – Довжанский вблизи села Черкасская Лозовая 12 января.

В автомобиль Toyota, в котором ехала семья, въехал KIA со встречной полосы.

Родители детей и водитель KIA погибли, а малышей в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова.

У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, перелом бедра. Кроме того, ему пришлось удалить селезенку.

Его сестренка в аварии получила переломы обоих бедер.

18 января девочку перевели в детское травматологическое отделение городской клинической больницы №17, а ее братика, который все еще находится в реанимационном отделении детской нейрохирургии, отключили от аппарата ИВЛ.

Кроме того, после аварии появилась информация, что только за осень 2021 года на водителя KIA трижды составляли админпротоколы по факту вождения в состоянии алкогольного опьянения.

Ни один из этих протоколов не был рассмотрен по существу из-за нехватки судей.

Источник: Харьковский горсовет