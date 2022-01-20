Стан трирічних двійнят, які вижили в смертельній ДТП 12 січня, контролюють лікарі міських лікарень та запрошені фахівці із обласних медустанов.

Станом на 20 січня в дівчинки знизилася температура. Вона розмовляє, малює, просить іграшки. Стан хлопчика гірший, але він також почав розмовляти.

– Сьогодні лікарі попросили принести онукові суп, щоб він сам міг поїсти, – розповідає бабуся дітей Ірина Гордієвська.

За словами головного лікаря міської клінічної багатопрофільної лікарні №17 Дмитра Черепова, дівчинка, яка має травму скелета та перелом обох стегон, нині перебуває на ліжковому скелетному витягу, не сідає, її стан – стабільний.

Курс лікування з реабілітацією, згідно з планом, має тривати півтора-два місяці.

– Із подібними травмами діти відновлюються. Нагадування про те, що сталося в її житті, буде, але ми докладемо всіх зусиль, моніторитимемо ситуацію під час дорослішання дитини й консультуватимемо. Зараз дівчинка спілкується, має улюблені мультфільми, іграшки, із нею постійно перебувають родичі, – каже Дмитро Черепов.

Хлопчику продовжують надавати допомогу в реанімаційному відділенні міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова.

Місцева влада обіцяє зробити все необхідне для одужання трирічних двійнят.

– Діти забезпечені медикаментами та обслуговуванням, тривають консиліуми лікарів. У майбутньому на дітей чекає тривалий процес реабілітації, і для їхнього одужання зроблять все необхідне, – запевнив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Нині з дітьми та родичами спілкуються психологи. Також сім’ї надають юридичну підтримку.

Опікунство над дітьми планує оформити 32-річна тітка двійнят, яка працює вихователем у дитячому садку.

Трирічні хлопчик та дівчинка потрапили в ДТП разом із батьками на автодорозі Київ – Харків – Довжанський поблизу села Черкаська Лозова 12 січня.

У автомобіль Toyota, у якому їхала родина, в’їхав KIA із зустрічної смуги.

Батьки дітей та водій KIA загинули, а малюків у важкому стані госпіталізували до міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова.

У хлопчика діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, перелом стегна. Крім того, йому довелося видалити селезінку.

Його сестричка в аварії дістала переломи обох стегон.

18 січня дівчинку перевели до дитячого травматологічного відділення міської клінічної лікарні №17, а її братика, який все ще перебуває в реанімаційному відділенні дитячої нейрохірургії, відключили від апарату ШВЛ.

Крім того, після аварія з’явилася інформація, що лише за осінь 2021 року на керманича KIA тричі складали адмінпротоколи за фактом водіння у стані алкогольного сп’яніння.

Жоден із цих протоколів не був розглянутий по суті через нестачу суддів.

Джерело: Харківська міськрада