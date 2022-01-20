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Взял в заложницы девушку и два дня насиловал: полиция Киева задержала 62-летнего мужчину

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
патрульна поліція

В Киеве полиция задержала 62-летнего мужчину, который в течение двух дней удерживал и насиловал 25-летнюю девушку. В пресс-службе Киевской городской прокуратуры отметили, что злоумышленник обманом завел потерпевшую в свое жилье.

По данным следствия, с 16 января мужчина в течение двух дней удерживал девушку против ее воли и насиловал. Поскольку она пыталась сопротивляться, то он применял к ней физическое насилие, наносил телесные повреждения, душил, поджигал ей волосы.

18 января 2022 года злоумышленник отпустил девушку. После этого она сразу обратилась в правоохранительные органы.

Правоохранителям удалось установить и задержать нападающего. Им оказался 62-летний уроженец города Умань Черкасской области.

В квартире задержанного провели обыск, обнаружили вещи потерпевшей, веревку и другие вещественные доказательства. Мужчине сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

На данный момент время решается вопрос об избрании ему безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Джерело: Киевская городская прокуратура

Фото: УНИАН

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