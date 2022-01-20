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Взяв у заручниці дівчину та два дні ґвалтував: поліція Києва затримала 62-річного чоловіка

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
патрульна поліція

У Києві поліція затримала 62-річного чоловіка, який впродовж двох днів утримував та ґвалтував 25-річну дівчину. У пресслужбі Київської міської прокуратури зазначили, що зловмисник обманом завів потерпілу до свого помешкання.

За даними слідства, із 16 січня чоловік протягом двох днів утримував дівчину проти її волі та ґвалтував. Оскільки вона намагалася чинити опір, то він застосовував до неї фізичне насильство, наносив тілесні ушкодження, душив, підпалював їй волосся.

18 січня 2022 року зловмисник відпустив дівчину. Після цього вона відразу звернулася до правоохоронних органів.

Правоохоронцям вдалося встановити та затримати нападника. Ним виявився 62-річний уродженець міста Умань Черкаської області.

У квартирі затриманого провели обшук, виявили речі потерпілої, мотузку та інші речові докази. Чоловіку повідомили про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання йому безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: УНІАН

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