Ночью 22 января в центре Винницы задержали компанию молодых парней. После выпитого они устроили стрельбу в ночном клубе, в результате чего ранены два человека.

Инцидент произошел около 3.30 ночи. По информации местных журналистов, разборки парней проходили в клубе Аура на площади Гагарина.

Унимать злоумышленников приехали бойцы спецподразделения КОРД, тогда же была введена в действие полицейская операция Гром.

Что произошло в клубе

По данным следствия, в ночном ресторане отдыхали две компании молодых людей, и в разгар вечеринки между ними возник конфликт, переросший в драку.

Один из парней достал из кармана пистолет и несколько раз выстрелил в соперников. После этого он и два его друга закрылись в уборной клуба.

Чтобы задержать злоумышленников, бойцам КОРД пришлось буквально сносить двери туалета. Уже через несколько минут у одного из парней (их возраст не указан) изъяли огнестрельное оружие.

Во время проведения первоочередных следственных действий в ресторане нашли несколько гильз от пистолета. На полу были видны следы крови пострадавших.

Прятались от КОРДа в туалете: в Виннице парни устроили стрельбу в ночном клубе / 3 фотографии

Что говорят в полиции

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Подозреваемые находятся в отделении, в ближайшее время им сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

Если вина ребят будет доказана, им может грозить наказание в виде лишения свободы до семи лет. Досудебное следствие продолжается.