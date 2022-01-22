Вночі 22 січня у центрі Вінниці затримали компанію молодих хлопців. Після випитого вони влаштували стрілянину у нічному клубі, внаслідок чого поранено двох осіб.

Інцидент стався близько 3.30 ночі. За інформацією місцевих журналістів, розбірки хлопців відбувалися у клубі Аура на площі Гагаріна.

Вгамовувати зловмисників приїхали бійці спецпідрозділу КОРД, тоді ж було введено у дію поліцейську операцію Грім.

Що сталося у клубі

За даними слідства, у нічному ресторані відпочивали дві компанії молодих людей, і в розпал вечірки між ними виник конфлікт, що переріс у бійку.

Один із хлопців дістав із кишені пістолет і декілька разів вистрелив у суперників. Після цього він та двоє його друзів зачинилися у вбиральні клубу.

Аби затримати зловмисників, бійцям КОРДу довелося буквально зносити двері туалету. Вже за декілька хвилини в одного із хлопців (їхній вік не зазначено) вилучили вогнепальну зброю.

Під час проведення першочергових слідчих дій у ресторані також знайшли декілька гільз від пістолета. На підлозі було видно сліди крові постраждалих.

Ховалися від КОРДу у вбиральні: у Вінниці хлопці влаштували стрілянину в нічному клубі / 3 фотографии

Що кажуть у поліції

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Підозрювані перебувають у відділку, найближчим часом їм повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

Якщо вина хлопців буде доведена, їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до семи років. Досудове слідство триває.