В Днепре 22 января в 14.15 загорелось офисное здание. Как сообщили спасатели, огонь распространился с первого по седьмой этаж девятиэтажки.

– В девятиэтажном офисном здании сети АТБ, на первом этаже ресторана Пальмира, возник пожар с распространением с 1 по 7 этажи. По состоянию на 15.00 было установлено, что горит утеплитель (минвата) наружной стены девятиэтажного офисного здания сети АТБ с распространением пожара в офисное помещение на 4 этаже, – говорится в заявлении ГСЧС.

В ведомстве добавили, что к 15.40 огонь распространился на офисные помещения с 4 по 7 этажи глубиной до двух метров внутрь здания.

В течение десяти минут после этого пожар удалось локализовать, задействовав 55 человек и 14 единиц техники.

Потушить огонь смогли к 16.20.