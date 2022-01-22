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Огонь распространился на 7 этажей: в Днепре загорелось офисное здание

Анастасия Гевко редактор ленты
Огонь распространился на 7 этажей: в Днепре загорелось офисное здание

В Днепре 22 января в 14.15 загорелось офисное здание. Как сообщили спасатели, огонь распространился с первого по седьмой этаж девятиэтажки.

– В девятиэтажном офисном здании сети АТБ, на первом этаже ресторана Пальмира, возник пожар с распространением с 1 по 7 этажи. По состоянию на 15.00 было установлено, что горит утеплитель (минвата) наружной стены девятиэтажного офисного здания сети АТБ с распространением пожара в офисное помещение на 4 этаже, – говорится в заявлении ГСЧС.

В ведомстве добавили, что к 15.40 огонь распространился на офисные помещения с 4 по 7 этажи глубиной до двух метров внутрь здания. 

В течение десяти минут после этого пожар удалось локализовать, задействовав 55 человек и 14 единиц техники.

Потушить огонь смогли к 16.20.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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