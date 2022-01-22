У Дніпрі 22 січня о 14.15 спалахнула офісна будівля. Як повідомили рятувальники, вогонь поширився з першого до сьомого поверху дев’ятиповерхівки.

– У дев’ятиповерховій офісній будівлі мережі АТБ, на першому поверсі ресторану Пальміра, виникла пожежа з поширенням з 1 по 7 поверхи. Станом на 15.00 було встановлено, що горить утеплювач (мінвата) зовнішньої стіни дев’ятиповерхової офісної будівлі мережі АТБ із розповсюдженням пожежі в офісне приміщення на 4 поверсі, – йдеться у заяві ДСНС.

У відомстві додали, що до 15.40 вогонь поширився на офісні приміщення з 4 по 7 поверхи глибиною до двох метрів усередину будівлі.

У відомстві додали, що до 15.40 вогонь поширився на офісні приміщення з 4 по 7 поверхи глибиною до двох метрів усередину будівлі.

Протягом десяти хвилин після цього пожежу вдалося локалізувати, задіявши 55 осіб та 14 одиниць техніки.

Загасити вогонь змогли близько 16.20.