75-летний француз погиб при попытке пересечь Атлантический океан на весельной лодке

75-летний Жан-Жак Савин из Жиронды, который пытался на веслах пересечь Атлантический океан, был найден мертвым в своей шлюпке у Азорского архипелага в субботу 22 января.

Как сообщила команда добровольцев, которая следила за приключениями 70-летнего спортсмена, тело Жан-Жака было найдено безжизненным внутри кабины его шлюпки.

Отмечается, что португальская морская охрана обнаружила в пятницу лодку, которая вернулась к Азорским островам. В субботу водолаз спустился и смог осмотреть судно.

— На этот раз океан оказался сильнее нашего друга, который так любил парусный спорт и море, — говорится в сообщении.

Добровольцы также заявили, что пока не знают точных обстоятельств трагедии.

На странице Facebook, посвященной проекту Жан-Жака, дочь погибшего сообщила, что после того, как спортсмен перестал выходить на связь, спасательные службы Франции, Португалии и США в координации искали яхтсмена.

Во время последних контактов Жан-Жак Савин находился у побережья к северу от Мадейры, направляясь на небольшой остров Понта-Делгада в Азорском архипелаге.