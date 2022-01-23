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Факты / Происшествия

75-летний француз погиб при попытке пересечь Атлантический океан на весельной лодке

Илья Нежигай редактор ленты
75-летний француз погиб при попытке пересечь Атлантический океан на весельной лодке

75-летний Жан-Жак Савин из Жиронды, который пытался на веслах пересечь Атлантический океан, был найден мертвым в своей шлюпке у Азорского архипелага в субботу 22 января.

Как сообщила команда добровольцев, которая следила за приключениями 70-летнего спортсмена, тело Жан-Жака было найдено безжизненным внутри кабины его шлюпки.

Отмечается, что португальская морская охрана обнаружила в пятницу лодку, которая вернулась к Азорским островам. В субботу водолаз спустился и смог осмотреть судно.

— На этот раз океан оказался сильнее нашего друга, который так любил парусный спорт и море, — говорится в сообщении.

Добровольцы также заявили, что пока не знают точных обстоятельств трагедии.

На странице Facebook, посвященной проекту Жан-Жака, дочь погибшего сообщила, что после того, как спортсмен перестал выходить на связь, спасательные службы Франции, Португалии и США в координации искали яхтсмена.

Во время последних контактов Жан-Жак Савин находился у побережья к северу от Мадейры, направляясь на небольшой остров Понта-Делгада в Азорском архипелаге.

19 января Савин написал на своей странице в Facebook, что сильные ветры удлинили его путешествие на 900 километров, но заверил читателей, что ничего страшного в этом нет и он в безопасности.

Жан-Жак является бывшим десантником и пилотом. На прошлой неделе авантюрист отметил свое 75-летие, выпив на своем судне шампанское. Согласно плану, Савин должен был пересечь океан в своей восьмиметровой весельной лодке примерно за три месяца. Все это предприятие он считал способом посмеяться над старостью.

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Источник: Le Monde

Фото: Philippe Lopez / AFP, Jean Jacques Savin : Traversée de l’Atlantique à la rame

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