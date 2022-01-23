75-річний француз загинув при спробі перетнути Атлантичний океан на весельному човні

75-річний Жан-Жак Савін з французького департаменту Жиронда, який намагався на веслах перетнути Атлантичний океан, був знайдений мертвим у своїй шлюпці біля Азорського архіпелагу у суботу 22 січня.

Як повідомила команда добровольців, яка стежила за пригодами похилого спортсмена, тіло Жан-Жака було знайдено всередині кабіни його шлюпки.

Зазначається, що португальська морська охорона виявила у п’ятницю човен, який повернувся до Азорських островів. У суботу водолаз спустився та зміг оглянути судно.

– Цього разу океан виявився сильнішим за нашого друга, який так любив вітрильний спорт і море, – йдеться у повідомленні.

Добровольці також заявили, що поки що не знають точних обставин трагедії.

На сторінці у Facebook, присвяченій проєкту Жан-Жака, дочка загиблого повідомила, що після того, як спортсмен перестав виходити на зв’язок, рятувальні служби Франції, Португалії та США у координації шукали яхтсмена.

Під час останніх контактів Жан-Жак Савін знаходився біля узбережжя на північ від Мадейри, прямуючи на невеликий острів Понта-Делгада в Азорському архіпелазі.

19 січня Савін написав на своїй сторінці у Facebook, що сильні вітри подовжили його подорож на 900 кілометрів, але запевнив читачів, що нічого страшного в цьому немає і він у безпеці.

Жан-Жак є колишнім десантником та пілотом. Минулого тижня авантюрист відзначив своє 75-річчя, випивши на своєму судні шампанське.

Згідно з планом, Савін повинен був перетнути океан у своєму восьмиметровому весловому човні приблизно за три місяці. Всю цю пригоду він вважав способом посміятися над старістю.

Джерело: Le Monde

Фото: Philippe Lopez / AFP, Jean Jacques Savin : Traversée de l’Atlantique à la rame