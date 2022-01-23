В Черновицкой области пограничник получил огнестрельное ранение

Сотрудник Государственной пограничной службы получил огнестрельное ранение неподалеку от поселка городского типа Путила, что в Черновицкой области.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 января, заявил представитель местного погранотряда.

По предварительной информации, мужчина был ранен в грудь. Он находился в сознании и смог самостоятельно связаться по рации с коллегами, которые прибыли ему на помощь.

Сотрудник ГПСУ был немедленно госпитализирован в ближайшую больницу. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Кто именно совершил нападение на данный момент неизвестно. Ведутся следственно-оперативные действия.

Напомним, в начале января азербайджанский пограничник по неизвестным причинам застрелил троих сослуживцев, бросил оружие и скрылся в неизвестном направлении.

Инцидент произошел в зоне несения службы особого пограничного подразделения Губадлы, сообщает пресс-центр местной госпогранслужбы.

По информации ведомства, огонь открыл сержант Эльхан Авазлы, в результате чего был застрелен старший лейтенант Юсиф Исмаилов, а также двое младших прапорщиков — Амил Джалилзаде и Рафаил Ибрагимов.