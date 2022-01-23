У Чернівецькій області прикордонник отримав вогнепальне поранення

Співробітник Державної прикордонної служби отримав вогнепальне поранення неподалік селища міського типу Путила, що у Чернівецькій області.

Інцидент стався у неділю, 23 січня, заявив представник місцевого прикордонного загону.

За попередньою інформацією, чоловіка було поранено у груди. Він був при свідомості та зміг самостійно зв’язатися по рації із колегами, які прибули йому на допомогу.

Співробітника ДПСУ було негайно госпіталізовано до найближчої лікарні. Його стан медики оцінюють як тяжкий.

Хто саме вчинив напад наразі невідомо. Ведуться слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, на початку січня азербайджанський прикордонник з невідомих причин застрелив трьох товаришів по службі, кинув зброю і втік у невідомому напрямку.

Інцидент стався у зоні несення служби особливого прикордонного підрозділу Губадли, повідомляє прес-центр місцевої держприкордонслужби.

За інформацією відомства, вогонь відкрив сержант Ельхан Авазли, внаслідок чого було застрелено старшого лейтенанта Юсіфа Ісмаїлова, а також двох молодших прапорщиків – Аміла Джалілзаде та Рафаїла Ібрагімова.