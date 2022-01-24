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На українсько-румунському кордоні застрелили прикордонника

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Прикордонник

У Чернівецькій області неподалік українсько-румунського кордону було знайдено тіло військовослужбовця Державної прикордонної служби з вогнепальним пораненням.

Про це розповів речник місцевого прикордонного загону Сергій Бровко в одному з інтерв’ю.

Вбитим виявився солдат строкової служби ДПСУ. Його тіло без ознак життя було знайдено ввечері 21 січня.

На місце події була негайно викликано карету швидкої допомоги, а також правоохоронців. Щодо того, що сталося, розпочато розслідування.

У свою чергу, ні на офіційному сайті прикордонної служби, ні у прес-службі поліції Чернівецької області про подію не повідомляється.

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Раніше в неділю, 23 січня, у Чернівецькій області невідомі відкрили вогонь по співробітнику ДПСУ, який отримав поранення та був доставлений до найближчої лікарні.

Потерпілий зміг залишитися у свідомості та викликати по рації підкріплення, яке негайно висунулося йому на допомогу.

Стан бійця оцінюється як тяжкий. При цьому хто саме напав на прикордонника – наразі невідомо.

Джерело: Суспільне

Фото: Держприкордонслужба

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