На українсько-румунському кордоні застрелили прикордонника

У Чернівецькій області неподалік українсько-румунського кордону було знайдено тіло військовослужбовця Державної прикордонної служби з вогнепальним пораненням.
Про це розповів речник місцевого прикордонного загону Сергій Бровко в одному з інтерв’ю.
Вбитим виявився солдат строкової служби ДПСУ. Його тіло без ознак життя було знайдено ввечері 21 січня.
На місце події була негайно викликано карету швидкої допомоги, а також правоохоронців. Щодо того, що сталося, розпочато розслідування.
У свою чергу, ні на офіційному сайті прикордонної служби, ні у прес-службі поліції Чернівецької області про подію не повідомляється.
Раніше в неділю, 23 січня, у Чернівецькій області невідомі відкрили вогонь по співробітнику ДПСУ, який отримав поранення та був доставлений до найближчої лікарні.
Потерпілий зміг залишитися у свідомості та викликати по рації підкріплення, яке негайно висунулося йому на допомогу.
Стан бійця оцінюється як тяжкий. При цьому хто саме напав на прикордонника – наразі невідомо.