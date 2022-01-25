Под Харьковом столкнулись две фуры и внедорожник: есть погибший, трое травмированы

На трассе возле поселка Коротич Харьковского района 25 января в 16.34 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков и внедорожника.

В результате столкновения транспортных средств на месте ДТП погиб один человек, еще трое получили травмы разной степени тяжести.

Сейчас сотрудники полиции осматривают место происшествия и устанавливаются все обстоятельства.

За 2021 год на территории Харьковской области произошло 2 812 ДТП, в которых погибли 148 человек (2020 – 105 человек) и 795 – получили телесные повреждения разной степени тяжести (2020 – 930 человек).

Главными причинами ДТП, совершенных в течение прошлого года, является нарушение правил маневрирования (34,4%) и превышение скорости (30,7%), а аварий с погибшими и травмированными – также превышение безопасной скорости движения (63,5% от всех ДТП).