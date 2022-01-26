Нажился на полмиллиона гривен: на Черкасчине мужчина 24 года выдавал себя за воина-афганца

В Черкасской области будут судить мужчину, который в течение 24 лет выдавал себя за воина-афганца, за что получил более 500 тысяч гривен надбавки к пенсии.

Полиция разоблачила предприимчивого злоумышленника в октябре прошлого года. Следствием было установлено, что житель Звенигородки добился установления УБД и II группы инвалидности еще в 1997 году.

Для этого он заручился “поддержкой” двух знакомых воинов, подтвердивших его участие в боевых действиях в Афганистане на стороне советской армии. Более того, злоумышленник заставил их солгать по поводу того, что на войне он получил множественное осколочное ранение.

В том же году мужчина добился пенсии по инвалидности. Уже в 2004 году все дополнительные выплаты были назначены пожизненно.

— Подозреваемый получил бессрочное удостоверение инвалида войны II группы, имеющего право на льготы, установленные законодательством Украины, для ветеранов войны – инвалидов войны. В период с 1997 по 2021 год он путем обмана должностных лиц ГУ Пенсионного фонда Украины в Черкасской области завладел бюджетными средствами на общую сумму более 500 тысяч грн, — говорится в сообщении полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество в крупных размерах) УК Украины.

Досудебное расследование завершено, и обвинительный акт направлен в суд. За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет.