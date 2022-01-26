Нажився на півмільйона гривень: на Черкащині чоловік 24 роки видавав себе за воїна-афганця

У Черкаській області судитимуть чоловіка, який протягом 24 років видавав себе за воїна-афганця, за що отримав понад 500 тисяч грн надбавки до пенсії.

Поліція викрила підприємливого зловмисника у жовтні минулого року. Слідством встановлено, що мешканець Звенигородки домігся встановлення УБД та II групи інвалідності ще у 1997 році.

Для цього він заручився “підтримкою” двох знайомих воїнів, які підтвердили його участь у бойових діях в Афганістані на боці радянської армії. Більше того, зловмисник змусив їх збрехати щодо того, що на війні він отримав множинне осколкове поранення.

Того ж року чоловік домігся пенсії у зв’язку з інвалідністю. Вже у 2004 році усі додаткові виплати для нього було призначено довічно.

– Підозрюваний отримав безтермінове посвідчення інваліда війни II групи, який має право на пільги встановлені законодавством України, для ветеранів війни – інвалідів війни. У період з 1997 по 2021 рік він шляхом обману службових осіб ГУ Пенсійного фонду України в Черкаській області заволодів бюджетними коштами на загальну суму понад 500 тисяч грн, – йдеться у повідомленні поліції.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство у великих розмірах) КК України.

Досудове розслідування завершено, і обвинувальний акт направлено до суду. За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років.