Міністерство внутрішніх справ ухвалить, зокрема, кадрові рішення після вивчення умов та обставин, що зумовили стрілянину в Дніпрі вночі 27 січня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– За моїм наказом буде створена комісія із вивчення обставин, які могли зумовити такі дії 21-річного військовослужбовця, якого призвали для того, щоб навчити, як боронити країну й дбати про безпеку, а не для того, щоб він розстрілював своїх колег, – наголосив Денис Монастирський.

Крім того, за словами очільника відомства, будуть вивчені обставини, як Артем Рябчук проходив військово-медичну комісію та який був його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.

На переконання міністра МВС, потрібно зробити ґрунтовний аналіз того, як в країні побудована строкова військова служба, які її переваги та недоліки і що потрібно кардинально змінювати.

Нагадаємо, що стрілянина в Дніпрі сталася о 03.40 27 січня на території Південного машинобудівного заводу (Південмаш).

Солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії із автомата Калашникова і втік.

П’ятеро осіб загинули, ще п’ятеро дістали поранення.

Затримали солдата через шість годин у Підгородньому Дніпропетровської області.

Джерело: Денис Монастирський