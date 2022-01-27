Один из военнослужащих, раненых во время стрельбы на Южмаше в Днепре нацгвардейцем Артемом Рябчуком, сумел поднять тревогу и спасти жизни других товарищей.

Об этом заявил первый заместитель главы МВД Евгений Енин на брифинге в Днепре.

– Не могу обойти вниманием героизм бойцов Нацгвардии, активно сопротивлявшихся правонарушителю, рискуя собственной жизнью, они забаррикадировали помещение, не давая поставить под угрозу жизнь других военнослужащих смены, которые находились в комнате отдыха. А также героические действия другого военного, который был трижды ранен. Тем не менее, он смог убежать и оперативно передал во все дежурные службы сигнал тревоги, – рассказал он.

А командующий Нацгвардией Николай Балан, подавший сегодня в отставку, уточнил, что в комнате, куда не смог попасть Рябчук, находились восемь безоружных военнослужащих.

В общей сложности караул насчитывал 23 военных, из которых пятеро несли службу на постах, остальные находились в спальных помещениях.

Все, что нужно знать о солдате-срочнике Артеме Рябчуке, который ночью 27 января в военной части на территории завода Южмаш в Днепре расстрелял своих сослуживцев, читайте в материале на Фактах ICTV.

Нападение на караул произошло во время выдачи оружия. В результате стрельбы пять человек погибли, еще пятеро — ранены.

Через шесть часов стрелка задержали на территории Днепропетровской области, объявлено подозрение по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство) и ст. 410 (Похищение военнослужащим оружия и боевых припасов) УК Украины.