Один із військовослужбовців, яких поранив під час стрілянини на Південмаші у Дніпрі нацгвардієць Артем Рябчук, зумів підняти тривогу і врятувати життя інших товаришів.

Про це заявив перший заступник глави МВС Євген Єнін на брифінгу у Дніпрі.

– Не можу обійти увагою героїзм бійців Нацгвардії, які активно чинили опір правопорушнику і, ризикуючи власним життям, забарикадували приміщення, не даючи поставити під загрозу життя інших військовослужбовців зміни, які перебували в кімнаті відпочинку. А також героїчні дії іншого військового, якого було тричі поранено. Тим не менш, він зміг втекти й оперативно передати у всі чергові служби сигнал тривоги, – розповів він.

А командувач Нацгвардії Микола Балан, який сьогодні подав у відставку, уточнив, що у кімнаті, куди не зміг потрапити Рябчук, перебували вісім беззбройних військовослужбовців.

Загалом варта налічувала 23 військових, з яких п’ятеро несли службу на постах, решта була у спальних приміщеннях.

Все, що треба знати про солдата-строковика Артема Рябчука, який вночі 27 січня у військовій частині на території заводу Південмаш у Дніпрі розстріляв своїх товаришів по службі, читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

Напад на караул стався під час видачі зброї. Внаслідок стрілянини п’ятеро людей загинули, ще п’ятеро — поранені.

За шість годин його затримали на території Дніпропетровської області, оголошено підозру за ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 408 (Дезертирство) та ст. 410 (Викрадення військовослужбовцем зброї і бойових припасів) КК України.