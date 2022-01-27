У четвер, 27 січня, в Луцьку (Волинська область) посеред ночі виникла пожежа в гуртожитку місцевого університету. Через це була проведена масова евакуація студентів.

Про інцидент поінформували в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа виникла в гуртожитку Волинського національного університету імені Лесі Українки, що на проспекті Соборності, – в недіючому приміщенні сміттєзбірника. Рятувальники отримали інформацію про займання о 01.36.

Через займання в приміщенні гуртожитку утворилося сильне задимлення (особливо щільно затягнуло димом 5-9 поверхи будівлі).

Відтак, троє студентів на восьмому поверсі фактично опинилися в пастці та не змогли вийти з гуртожитку самотужки. Їх врятували бійці ДСНС та вивели на свіже повітря.

– За допомогою саморятівників, підключених до засобів захисту органів зору та дихання, співробітники ДСНС вивели молодих людей на свіже повітря, – зазначили у відомстві.

Крім того, з будівлі були евакуйовані ще 76 людей.

До гасіння пожежі були залучені 19 рятувальників та 6 одиниць техніки. Займання вдалося локалізували о 01.45, а ліквідувати – о 01.48.

На щастя, потерпілих та жертв немає. Причина пожежі будуть з’ясовувати.

Варто зазначити, що протягом останніх днів відбулася низка пожеж у різних регіонах України.

Так, у Дніпрі 22 січня спалахнула офісна будівля мережі АТБ. Вогонь поширився з першого до сьомого поверху дев’ятиповерхівки. Його гасили кілька годин.

А в місті Сновськ виникла пожежа у Свято-Миколаївській церкві Чернігівської єпархії УПЦ. Полум’я знищило церковні предмети, пошкодило підлогу та стіни.

Водночас 25 січня сталося займання у лабораторії кабінету фізики у гімназії №17 у центрі Вінниці. Через це були евакуйовані 312 учнів та 49 працівників гімназії.