В Днепропетровской области задержан мужчина, который прямо на улице изнасиловал 20-летнюю девушку. Угрожая пистолетом, он отобрал у жертвы мобильный телефон.

Инцидент произошел вечером 26 января в Каменском. Девушка шла домой по улице Ярославской, когда на нее напал незнакомец.

Затащил за гаражи, угрожая пистолетом: под Днепром изнасиловали 20-летнюю девушку / 2 фотографии

Он достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и приказал идти в находившиеся неподалеку гаражи. Испуганная девушка под прицелом оружия пошла вместе с нападающим в безлюдное место.

Там мужчина силой раздел и изнасиловал девушку. После этого он приказал отдать мобильный телефон, чтобы жертва не смогла позвонить в полицию.

Оставив девушку в снегу за гаражами, злоумышленник скрылся. Пострадавшая еле дошла домой и вызвала правоохранителей.

После получения всех данных по приметам нападающего полиция задержала насильника на следующий день. Им оказался 28-летний местный житель, уже отбывавший наказание за аналогичные преступления.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 152 (Изнасилование, совершенное повторно) и ч. 1 ст. 187 (Разбой) УК Украины.

Подозреваемому уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Если суд докажет вину мужчины, ему грозит до десяти лет тюрьмы.