У Дніпропетровській області затримали чоловіка, який прямо на вулиці зґвалтував 20-річну дівчину. Погрожуючи пістолетом, він відібрав у жертви мобільний телефон.

Інцидент стався ввечері 26 січня у Кам’янському. Дівчина йшла додому вулицею Ярославською, коли на неї напав незнайомець.

Затягнув за гаражі, погрожуючи пістолетом: під Дніпром зґвалтували 20-річну дівчину / 2 фотографии

Він дістав із кишені предмет, схожий на пістолет, і наказав йти до гаражів, розташованих неподалік. Перелякана дівчина під прицілом зброї пішла разом із нападником у безлюдне місце.

Саме там чоловік силою роздягнув та зґвалтував дівчину. Після цього він наказав віддати мобільний телефон, щоб жертва не змогла подзвонити в поліцію.

Залишивши дівчину в снігу за гаражами, зловмисник зник. Постраждала насилу повернулася додому і викликала правоохоронців.

Після отримання усіх даних щодо прикмет нападника поліція затримала ґвалтівника наступного дня. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець, який вже відбував покарання за аналогічні злочини.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 152 (Зґвалтування, вчинене повторно) та ч. 1 ст. 187 (Розбій) КК України.

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо суд доведе вину чоловіка, йому загрожує до десяти років в’язниці.