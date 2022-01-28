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После стрельбы в Днепре: командующего Национальной гвардии уволили с должности

Юля Захарченко редактор ленты
После стрельбы в Днепре: командующего Национальной гвардии уволили с должности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке командующего Национальной гвардии Николая Балана после стрельбы в Днепре, где 21-летний солдат-срочник Артемий Рябчук застрелил пятерых человек и еще пятерых ранил.

Документ об его увольнении с занимаемой должности обнародовали на официальном сайте Офиса президента. Указ утвердили 27 января — в день, когда произошла трагедия.

— Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардией Украины, — говорится в документе.

Глава государства назначил Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией. Он будет занимать должность, пока не назначат нового командующего НГУ.

Увольнение командующего Нацгвардии

Утром 27 января произошла стрельба в Днепре, где 21-летний солдат-срочник Национальной гвардии Украины расстрелял своих сослуживцев.

Нападение произошло на территории предприятия Южмаш, откуда злоумышленник вскоре убежал. Стрелка задержали правоохранители спустя несколько часов.

Балан заявил, что написал документ об отставке с должности командующего Нацгвардии и отстранил местное командование на время проведения служебной проверки.

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Источник: Офис президента

Фото: УНИАН

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