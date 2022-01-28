Госслужба по чрезвычайным ситуациям обнародовала оперативное видео из Запорожья, где 28 января в 04.04 произошел взрыв в жилом доме.

Сейчас подразделения ГСЧС непрерывно проводят поисковые работы, чтобы найти возможных пострадавших, и разбирают разрушенные конструкции.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям обеспечила освещение места происшествия и развернула мобильный пункт обогрева. На месте работают два психолога Службы спасения.

Нацполиция организовала охрану общественной безопасности, чтобы не допустить мародерства.

Местные органы власти оказывают помощь пострадавшим жителям и решают вопрос о временном расселении.

Появилось первое видео с места взрыва дома в Запорожье / 6 фотографий

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 88 человек и 26 единиц техники.

На месте работает штаб по ликвидации последствий происшествия и оперативная группа Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.

Напомним, что взрыв в Запорожье произошел в Александровском районе по улице Франко 28 января в 04.04.

Предварительно повреждены семь квартир. Из разрушенного подъезда эвакуировали 15 жильцов. Один человек погиб.

В Нацполиции сообщают о трех пострадавших. Им оказана медицинская помощь.