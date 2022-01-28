Госслужба по чрезвычайным ситуациям обнародовала оперативное видео из Запорожья, где 28 января в 04.04 произошел взрыв в жилом доме.
Сейчас подразделения ГСЧС непрерывно проводят поисковые работы, чтобы найти возможных пострадавших, и разбирают разрушенные конструкции.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям обеспечила освещение места происшествия и развернула мобильный пункт обогрева. На месте работают два психолога Службы спасения.
Нацполиция организовала охрану общественной безопасности, чтобы не допустить мародерства.
Местные органы власти оказывают помощь пострадавшим жителям и решают вопрос о временном расселении.
Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 88 человек и 26 единиц техники.
На месте работает штаб по ликвидации последствий происшествия и оперативная группа Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.
Напомним, что взрыв в Запорожье произошел в Александровском районе по улице Франко 28 января в 04.04.
Предварительно повреждены семь квартир. Из разрушенного подъезда эвакуировали 15 жильцов. Один человек погиб.
В Нацполиции сообщают о трех пострадавших. Им оказана медицинская помощь.