Держслужба з надзвичайних ситуацій оприлюднила оперативне відео із Запоріжжя, де 28 січня о 04.04 стався вибух у житловому будинку.

Наразі підрозділи ДСНС безперервно проводять пошукові роботи, щоб знайти можливих постраждалих, та розбирають зруйновані конструкції.

Держслужба з надзвичайних ситуацій забезпечила освітлення місця події та розгорнула мобільний пункт обігріву. На місці працюють два психологи Служби порятунку.

Нацполіція організувала охорону громадської безпеки, щоб не допустити мародерства.

Місцеві органи влади надають допомогу постраждалим мешканцям та вирішують питання щодо тимчасового розселення.

З’явилось перше відео із місця вибуху будинку в Запоріжжі / 6 фотографий

Усього до ліквідації наслідків події залучено 88 осіб та 26 одиниць техніки.

На місці працює штаб із ліквідації наслідків події та оперативна група Держслужби з надзвичайних ситуацій області.

Нагадаємо, що вибух у Запоріжжі стався в Олександрівському районі по вулиці Франка 28 січня о 04.04.

Попередньо пошкоджено сім квартир. Із зруйнованого під’їзду евакуювали 15 мешканців. Одна особа загинула.

У Нацполіції повідомляють про трьох постраждалих. Їм надано медичну допомогу.