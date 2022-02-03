80 ударов ножом на глазах детей: в Каменском мужчину осудили за убийство жены

В Днепропетровской области мужчину осудили за циничное убийство жены. Следующие 15 лет он проведет в тюрьме.

Инцидент произошел в феврале прошлого года в Каменском. Следствием было доказано, что кровавая драка между супругами началась на глазах двух их детей.

Схватив кухонный нож, мужчина в порыве злости начал буквально кромсать свою жену. Уже на суде он признался, что причиной бесчеловечной расправы над женщиной стала ревность.

Позже судмедэксперт подтвердил, что на теле погибшей было обнаружено более 80 ножевых ранений.

Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. С момента задержания подозреваемый находился в СИЗО.

При поддержке прокуроров судья признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения роли. Вину осужденный признал полностью.

Источник: Днепропетровская областная прокуратура