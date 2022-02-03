80 ударів ножем на очах дітей: у Кам’янському чоловіка засудили за вбивство дружини

У Дніпропетровській області чоловіка засудили за цинічне вбивство власної дружини. Наступні 15 років він проведе у в’язниці.

Інцидент стався в лютому минулого року у місті Кам’янське. Слідством було доведено, що кривава бійка між подружжям почалася на очах двох їхніх дітей.

Схопивши кухонний ніж, чоловік у пориві злості почав буквально шматувати свою дружину. Вже на суді він зізнався, що причиною нелюдської розправи над жінкою стали ревнощі.

Пізніше судмедексперт підтвердив, що на тілі загиблої було виявлено понад 80 ножових поранень.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. З моменту затримання підозрюваний перебував у СІЗО.

За підтримки прокурорів суддя визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення ролі. Вину засуджений визнав повністю.

Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура