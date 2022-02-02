В Киевской области был убит 28-летний мужчина. Главным подозреваемым стал его товарищ, старше его почти в два раза.

Инцидент произошел вечером 1 февраля в Белой Церкви. По данным следствия, мужчины проживали в одной квартире на улице Шевченко.

В тот вечер между товарищами произошла ссора, быстро переросшая в драку. 51-летний мужчина схватил кухонный нож и ударил друга прямо в сердце, после чего сбежал из квартиры.

Ножом в сердце: в Белой Церкви старший товарищ убил 28-летнего мужчину / 3 фотографии

Умирая, 28-летний мужчина успел попросить друзей из соседней комнаты, чтобы те вызвали скорую. К сожалению, медикам пришлось констатировать смерть пострадавшего.

Когда полицейские прибыли по вызову, они оперативно допросили свидетелей и получили приметы злоумышленника. Поймали мужчину недалеко от места совершения преступления.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. В ближайшее время ему сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.