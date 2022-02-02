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Ножем у серце: у Білій Церкві старший товариш вбив 28-річного чоловіка

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Ножем у серце: у Білій Церкві старший товариш вбив 28-річного чоловіка

У Київській області вбили 28-річного чоловіка. Головним підозрюваним став його товариш, старший за нього майже вдвічі.

Інцидент стався ввечері 1 лютого у Білій Церкві. За даними слідства, чоловіки проживали в одній квартирі на вулиці Шевченка.

Того вечора між товаришами сталася сварка, яка швидко переросла у бійку. 51-річний чоловік схопив кухонного ножа і вдарив друга прямо в серце, після чого зник з квартири.

Ножем у серце: у Білій Церкві старший товариш вбив 28-річного чоловіка / 3 фотографии

Помираючи, 28-річний чоловік встиг попросити друзів із сусідньої кімнати, щоб ті викликали швидку. На жаль, медикам довелося констатувати смерть постраждалого.

Коли поліцейські прибули на виклик, вони оперативно допитали свідків та отримали прикмети зловмисника. Спіймали чоловіка неподалік місця скоєння злочину.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Найближчим часом йому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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