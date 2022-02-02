В Хмельницкой области правоохранители выясняют обстоятельства убийства кота. В преступлении подозревают 44-летнего мужчину, во дворе которого увидели тело повешенного домашнего любимца на металлической перекладине.

По данным Национальной полиции, житель села Куча рассказал, что проснулся утром и увидел, как его кот ест с тарелки на столе. Мужчина объяснил, что это его возмутило, поэтому он решил лишить жизни животного.

Участковые офицеры полиции приехали в дом местного жителя, чтобы выяснить обстоятельства конфликта с его участием несколько дней назад. Однако труп животного во дворе дома шокировал правоохранителей.

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 (Жестокое обращение с животными, если такие действия привели к телесным повреждениям, увечьям или их гибели) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по статье предусматривает ограничение свободы от одного до трех лет или тюремное заключение от двух до трех лет с конфискацией животного.

Мужчину могут посадить в тюрьму за убийство домашнего питомца. Правоохранители выясняют все обстоятельства гибели кота.