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Увидел, как поел с тарелки на столе: в Хмельницкой области мужчину подозревают в убийстве кота

Юля Захарченко редактор ленты
Увидел, как поел с тарелки на столе: в Хмельницкой области мужчину подозревают в убийстве кота

В Хмельницкой области правоохранители выясняют обстоятельства убийства кота. В преступлении подозревают 44-летнего мужчину, во дворе которого увидели тело повешенного домашнего любимца на металлической перекладине.

По данным Национальной полиции, житель села Куча рассказал, что проснулся утром и увидел, как его кот ест с тарелки на столе. Мужчина объяснил, что это его возмутило, поэтому он решил лишить жизни животного.

Участковые офицеры полиции приехали в дом местного жителя, чтобы выяснить обстоятельства конфликта с его участием несколько дней назад. Однако труп животного во дворе дома шокировал правоохранителей.

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 (Жестокое обращение с животными, если такие действия привели к телесным повреждениям, увечьям или их гибели) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по статье предусматривает ограничение свободы от одного до трех лет или тюремное заключение от двух до трех лет с конфискацией животного.

Мужчину могут посадить в тюрьму за убийство домашнего питомца. Правоохранители выясняют все обстоятельства гибели кота.

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Источник: Нацполиция

Фото: Pexels, Нацполиция

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