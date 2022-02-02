У Хмельницькій області правоохоронці з’ясовують обставини вбивства кота. У злочині підозрюють 44-річного чоловіка, на подвір’ї якого побачили тіло повішеного домашнього улюбленця на металевій перекладині.

За даними Національної поліції, житель села Куча розповів, що прокинувся вранці та побачив, як його кіт їсть з тарілки на столі. Чоловік пояснив, що це його обурило, тому він вирішив позбавити життя тварину.

Дільничні офіцери поліції приїхали у домівку місцевого жителя, щоб з’ясувати обставини конфлікту за його участі декілька днів тому. Проте труп тварини на подвір’ї оселі шокував правоохоронців.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи їхньої загибелі) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає обмеження волі від одного до трьох років або тюремне ув’язнення від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Чоловіка можуть посадити до в’язниці за вбивство домашнього улюбленця. Правоохоронці з’ясовують всі обставини загибелі кота.