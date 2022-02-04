Полиция Полтавской области обнародовала первые фото с места масшабного ДТП на автодороге Сумы – Пирятин, которое произошло вечером 3 февраля.
На фотографиях видно, что на дороге разбросаны обломки автомобилей. Микроавтобус лежит перевернутый на бок в кювете, неподалеку от него – бампер. Рядом с искореженной легковушкой лежат дверцы транспортного средства.
Согласно последним данным, вблизи села Вишневого столкнулись не только легковушка и микроавтобус Киев – Ромны, как сообщалось ранее, а также грузовик Renault Magnum и седельный тягач Volvo с полуприцепом SANTI.
Возросло и количество пострадавших. В Пирятинскую, Лубенскую и Сумскую местные больницы госпитализировали 11 человек. Девять из них являются пассажирами микроавтобуса.
Попали в медицинское учреждение также 41-летний водитель легковушки Cherry Amulet и 40-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz-Sprinter.
64-летний водитель грузовика и 24-летний водитель седельного тягача Volvo не пострадали.
Известно, что большинство травмированных являются жителями Сумской и Киевской областей.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, причинившего тяжкие телесные повреждения.
Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет (или без такового).
Обстоятельства и причины ДТП выясняют следователи.
Напомним, что ДТП в Вишневом Полтавской области произошло около 19.40 3 февраля. После столкновения с легковушкой рейсовый микроавтобус Киев – Ромны перевернулся на бок.
Чтобы деблокировать пострадавших, пришлось привлечь пятерых спасателей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.