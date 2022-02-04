Поліція Полтавської області оприлюднила перші фото з місця масшабної ДТП на автодорозі Суми – Пирятин, що сталась увечері 3 лютого.

На світлинах видно, що на дорозі розкидані уламки автомобілів. Мікроавтобус лежить перевернутий на бік у кюветі, неподалік від нього – бампер. Поряд із понівеченим легковиком лежать дверцята транспортного засобу.

Згідно з останніми даними, поблизу села Вишневого зіткнулися не лише легковик та мікроавтобус Київ – Ромни, як повідомлялося раніше, а й вантажівка Renault Magnum та сідловий тягач Volvo із напівпричепом SANTI.

Зросла і кількість постраждалих. До Пирятинської, Лубенської та Сумської місцевих лікарень госпіталізували 11 людей. Дев’ятеро з них є пасажирами мікроавтобуса.

Потрапили до медичного закладу також 41-річний водій легковика Cherry Amulet та 40-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz-Sprinter.

64-річний водій вантажівки та 24-річний водій сідлового тягача Volvo не постраждали.

Понівечений мікроавтобус у кюветі: з’явилися фото масштабної ДТП під Полтавою / 5 фотографий

Відомо, що більшість травмованих є мешканцями Сумської та Київської областей.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжкі тілесні ушкодження.

Санкція статті передбачає до восьми років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років (або без такого).

Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, що ДТП у Вишневому Полтавської області сталася близько 19.40 3 лютого. Після зіткнення з легковиком рейсовий мікроавтобус Київ – Ромни перекинувся на бік.

Щоб деблокувати постраждалих, довелося залучити п’ятьох рятувальників Держслужби з надзвичайних ситуацій.