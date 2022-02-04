В селе Вишневое Полтавской области легковой автомобиль столкнулся с рейсовым микроавтобусом Киев – Ромны.
От удара микроавтобус перевернулся на бок.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 19.40 3 февраля.
Чтобы деблокировать пострадавших, пришлось привлечь пятерых спасателей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
После этого 10 человек с травмами разных степеней тяжести госпитализировали в больницу.
Авария с участием автобуса в Полтавской области стала четвертой за последние сутки.
В Виннице маршрутное такси Mercedes Sprinter протаранило Hyundai.
58-летний водитель легковушки погиб. Водитель и пассажиры маршрутного такси не пострадали.
По предварительной информации, водителю внедорожника стало плохо за рулем.
В 07.42 3 февраля произошло ДТП на трассе Львов – Краковец, где столкнулись маршрутный автобус IZUZU сообщением Львов – Зелив и легковой автомобиль Skoda Octavia.
39-летний водитель легковушки погиб на месте. В больницу госпитализировали шесть человек, которые находились в салоне автобуса. Затем четверых из них после оказания амбулаторной помощи отпустили домой.
Несколькими часами ранее в Польше съехал в кювет и перевернулся на бок автобус Ивано-Франковск – Варшава с 27 пассажирами в салоне.
Несколько человек получили незначительные порезы или легкие травмы. Медики оказали им помощь на месте происшествия.
На момент аварии 57-летний водитель был трезв.