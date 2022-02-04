В селе Вишневое Полтавской области легковой автомобиль столкнулся с рейсовым микроавтобусом Киев – Ромны.

От удара микроавтобус перевернулся на бок.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 19.40 3 февраля.

Чтобы деблокировать пострадавших, пришлось привлечь пятерых спасателей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

После этого 10 человек с травмами разных степеней тяжести госпитализировали в больницу.

Авария с участием автобуса в Полтавской области стала четвертой за последние сутки.

В Виннице маршрутное такси Mercedes Sprinter протаранило Hyundai.

58-летний водитель легковушки погиб. Водитель и пассажиры маршрутного такси не пострадали.

По предварительной информации, водителю внедорожника стало плохо за рулем.

В 07.42 3 февраля произошло ДТП на трассе Львов – Краковец, где столкнулись маршрутный автобус IZUZU сообщением Львов – Зелив и легковой автомобиль Skoda Octavia.

39-летний водитель легковушки погиб на месте. В больницу госпитализировали шесть человек, которые находились в салоне автобуса. Затем четверых из них после оказания амбулаторной помощи отпустили домой.

Несколькими часами ранее в Польше съехал в кювет и перевернулся на бок автобус Ивано-Франковск – Варшава с 27 пассажирами в салоне.

Несколько человек получили незначительные порезы или легкие травмы. Медики оказали им помощь на месте происшествия.

На момент аварии 57-летний водитель был трезв.