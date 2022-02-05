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Сорвал совещание исполкома: на Запорожье мужчина облил пивом замглавы города

Наташа Тарчевська редактор ленты
Сорвал совещание исполкома: на Запорожье мужчина облил пивом замглавы города

В Запорожской области задержан мужчина, который по хулиганским мотивам сорвал заседание исполкома городского совета. Бутылкой пива он облил заместителя председателя и его рабочее место.

Инцидент произошел утром 2 февраля в городе Гуляйполе. Действия пьяного 49-летнего мужчины зафиксировали камеры, установленные в кабинете, где проходило заседание исполнительного комитета.

Выражаясь нецензурной бранью, он вылил пиво не только на заместителя, но и на оргтехнику и документы. В результате такого нападения заседание исполкома было сорвано: какие именно вопросы решались на совещании, не сообщается.

Полицейские быстро обнаружили и задержали подозреваемого: им оказался ранее судимый местный житель. Он отбывал наказание за самовольный уход из воинской части.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. 49-летний мужчина уже получил уведомление о подозрении. За содеянное ему может грозить до 5 лет условно.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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