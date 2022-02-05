Зірвав нараду виконкому: на Запоріжжі чоловік облив пивом заступника міського голови

У Запорізькій області затримали чоловіка, який з хуліганських мотивів зірвав засідання виконкому міської ради. Пляшкою пива він облив заступника голови та його робоче місце.

Інцидент стався вранці 2 лютого у місті Гуляйполе. Дії п’яного 49-річного чоловіка зафіксували камери, встановлені у кабінеті, де проходило засідання виконавчого комітету.

Висловлюючись нецензурною лайкою, він вилив пиво не лише на заступника, а й на оргтехніку та документи. Внаслідок такого нападу засідання виконкому було зірвано: які саме питання вирішувалися на нараді, не повідомляється.

Поліцейські швидко знайшли і затримали підозрюваного: ним виявився раніше судимий місцевий мешканець. Він відбував покарання за самовільне залишення військової частини.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) КК України. 49-річний чоловік вже отримав повідомлення про підозру. За скоєне йому може загрожувати до п’яти років умовно.