Хотела снять видео: на Прикарпатье мачеха залезла в дом к матери детей своего мужа

В Ивано-Франковской области перед судом предстала женщина, которая без разрешения залезла в дом первой жены своего мужа. Там она сняла видео, чтобы показать в соцсетях, в каких условиях проживают дети, которых она когда-то воспитывала.

Инцидент произошел в октябре прошлого года в селе Копанки. В суд обратилась хозяйка дома, которая не в первый раз терпит обиды со стороны жены своего бывшего.

Что рассказала потерпевшая

На суде женщина рассказала, что имеет общих детей с мужем подозреваемой: именно поэтому она решила проникнуть в ее дом.

Также женщина добавила, что из-за постоянных вмешательств соперницы систематически вынуждена употреблять успокаивающие препараты.

— По словам потерпевшей, женщина снимала комнату, в которой раньше жил ее покойный отец. Хозяйка отметила, что не успела там сделать ремонт, однако в ее доме всего девять комнат и дети живут в нормальных условиях, — говорится в сообщении.

Обращаясь в суд, хозяйка дома просила суд взыскать с подозреваемого 30 тыс. гривен морального ущерба.

Слова подозреваемой и приговор суда

Свои действия подозреваемая женщина объяснила “заботой о детях мужа”. В тот день она без мужа приехала навестить его родных детей. Получив отказ от матери, она решила проникнуть в дом незаконно.

Условия в чужом доме женщина сняла на свой телефон, а видео выложила в соцсети, и уже через 20 минут удалила.

В дальнейшем соперница хотела показать видео из этого дома представителям соцслужб.

— Подозреваемая в содеянном раскаивается, извинились у потерпевшей за проникновение в ее жилье и проведение видеофиксации, отметив, что это было впервые и в последний раз, — говорится в сообщении.

Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилья) УК Украины.

Ее оштрафовали на 850 грн, а также обязали выплатить матери детей мужа 3 тыс. грн моральной компенсации.

Источник: ЕГРСР